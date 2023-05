Preghiera della sera 19 Maggio 2023 | “Vieni in mio aiuto”

(Di venerdì 19 maggio 2023) “in mio”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

...ha promosso sui social come 'unadisperata e rabbiosa, una chiamata alla luce quando tutto sembra perduto'; anche se purtroppo non a niente a che fare con Praying , ultimo singolo......ufficiale una celebrazione diocesana per l'aperturafase diocesana del processo. A quel punto, don Minzoni potrà essere chiamato "servo di Dio", e verrà anche composta unaper la sua ...... ad ottobre scorso: un concorso per alunni di scuola primaria e una veglia di. Per il concorso "Di me sarete testimoni", sul temaGiornata missionaria che si è celebrata il 23 ottobre ...

Preghiera del Mattino VENERDI 19 MAGGIO 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Tutto pronto per la manifestazione di questa sera in ricordo dei giovani del territorio deceduti nell’ultimo periodo e per dire no ad ogni forma di violenza. L'appuntamento è per le 20.15 a Tortora ma ...Domenica 21 maggio si festeggia la solennità dell’Ascensione. Celebrazioni già a partire dal sabato, e la Caritas diocesana organizza una raccolta fondi ...