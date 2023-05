Poste Italiane assume consulenti finanziari | requisiti e come fare domanda

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 maggio 2023) Buone notizie per chi è in cerca di un lavoro. L’aziendaè alla ricerca dinel territori di Cuneo, Pavia, Busto Arstizio e Trento. Maper inoltrare la candidatura e quali sono le scadenze e ida rispettare? Cerchiamo ora dichiarezza., offerta di lavoro per nuovifinanzieri, quotata alla Borsa di Milano dal 2015, è il più grande Gruppo italiano con più di 120.000 dipendenti. Offre prodotti e servizi nei settori della corrispondenza con ...