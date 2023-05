Posillipo | droga la fidanzata per portarle via denaro e gioielli | arrestato

(Di venerdì 19 maggio 2023) Sottrae, monili e carte di pagamento ad una donna con cui aveva una relazione. Utilizza anche sedativi. I carabinieri arrestano un 56enne della Napoli “bene” che aveva portato via alla compagna beni per un valore di 150mila euro. Napoli,lapervia56enne I carabinieri della stazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Napoli, non si ferma all'alt e parte l'inseguimento a Posillipo: arrestato 22enne ilmattino.it

Monica Sirianni, 37enne ex concorrente del Grande Fratello, è morta. L’episodio è avvenuto a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, dove la donna si trovava in un bar insieme ad alcuni amici, qu ...