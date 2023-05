Pomezia | ecco il nuovo Consiglio Comunale | tutti gli eletti

(Di venerdì 19 maggio 2023), proclamato il. Dopo la proclamazione del sindaco Veronica Felici, avvenuta ieri mattina, oggi, a seguito della verifica dei verbali delle 52 sezioni elettorali in cui è suddiviso il Comune, il Presidente dell’Ufficio Centrale, Dott. Colognesi, ha proceduto alla proclamazione ufficiale degli. I consiglieri saranno in tutto 24, di cui 15 della maggioranza e 9 per l’opposizione.come sono ripartiti a seconda del partito o lista di appartenenza. Di fianco al nome il numero di voti ottenuto. I nuovi consiglieri comunali diF.D.I. – Fratelli d’Italia Jessica Valle – 732 voti Romano Enrico – 712 voti Maria Rotonda Russo – 658 voti Cinzia Marinelli – 641 voti Saverio Pagliuso – 615 voti Giovanni Fioravanti – 611 ...

cosa ha avuto il coraggio di scrivere sui social: "La Lega cresce in tutta Italia nelle ... con straordinari risultati del centrodestra al primo turno a Latina, Fiumicino, Terracina,. E ...Altro comune andato al centrodestra ècon Veronica Felici al 54,74 per cento contro il 23,16 di Eleonora Napolitano del centrosinistra. Al 15,48 per cento il M5s con Stefania Padula. Il ...Per quanto riguarda gli Enti principali coinvolti da queste Amministrative ci sono senza dubbio Fiumicino e Latina , ma anche, Velletri , Aprilia e Valmontone .

Pomezia, proclamato il nuovo Consiglio Comunale. Dopo la proclamazione del sindaco Veronica Felici, avvenuta ieri mattina, oggi, a seguito della verifica dei verbali delle 52 sezioni elettorali in cui ...