Polso stampato in 3D salva mano destra di una neo-mamma

Polso stampato in 3D evita amputazione: chirurghi del Gemelli pionieri QUOTIDIANO NAZIONALE

non esistono protesi industriali per sostituire il polso. Per questa ragione, per poter salvare la mano, gli operatori sanitari del Gemelli si sono visti costretti a tentare la stampa in 3 D. "Abbiamo ...(Adnkronos) – Un polso su misura, realizzato con una stampante 3D, salva la mano destra di una neo-mamma. L’intervento è stato effettuato alla Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irc ...