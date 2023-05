Polso stampato in 3D salva mano destra di una neo-mamma

... ha realizzato al computer un prototipo,3D in plastica; lo abbiamo esaminato, chiesto di ...doppio accesso - prosegue Maccauro - dalla parte dorsale e dalla parte volare (inferiore) del, ...... ha realizzato al computer un prototipo,3D in plastica; lo abbiamo esaminato, chiesto di ...doppio accesso - prosegue Maccauro - dalla parte dorsale e dalla parte volare (inferiore) del, ...... ha realizzato al computer un prototipo,3D in plastica; lo abbiamo esaminato, chiesto di ...- prosegue il professor Maccauro - dalla parte dorsale e dalla parte volare (inferiore) del, ...

Gemelli, polso in titanio stampato in 3D salva la mano destra di una neo-mamma Corriere Roma

Miracolo al Gemelli: il polso di una donna di 39 anni da poco diventata mamma è stato sostituito da una protesi stampata in 3d. “Il primo intervento di questo tipo effettuato al mondo e rappresenta un ...non esistono protesi industriali per sostituire il polso. Per questa ragione, per poter salvare la mano, gli operatori sanitari del Gemelli si sono visti costretti a tentare la stampa in 3 D. "Abbiamo ...