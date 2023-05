(Di venerdì 19 maggio 2023) " Non abbiamo ricevuto alcuna notifica di emergenza atomica in Europa ", scrive l'Agenzia atomica polacca, smentendo così la notizia diffusa dal capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai ...

In Polonia, la situazione è sotto controllo: non è stata registrato nessun aumento dei livelli radioattivi e lo stesso vale anche per l'Europa. Secondo Patrushev un aumento dei livelli radioattivi è già stato rilevato in Polonia. Patrushev è stato però smentito dall'Agenzia atomica polacca.

Polonia, smentito l'arrivo di una nube radioattiva TGLA7

Nessun'emergenza, dunque. In Polonia, la situazione è sotto controllo: non è stata registrato nessun aumento dei livelli radioattivi e lo stesso vale anche per l'Europa . "I picchi osservati negli ...Arriva dalla Polonia una decisa smentita circa la presunta "nube radioattiva" in movimento verso l'Europa. A lanciare un allarme, che aveva il sapore della minaccia, era stato venerdì mattina il capo ...