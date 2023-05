Lo ha detto Raffaele, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, in apertura della seconda edizione del Forum internazionale "Verso Sud", realizzato da The ...Lo ha detto Raffaele, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il, in apertura della seconda edizione del Forum internazionale "Verso Sud", realizzato da The ...In tema di"non si può continuare ad avere decine di piccoli progetti che ci fanno perdere completamente ... E' il monito del ministro per gli Affari Europei Raffaeleintervenuto alla seconda ...

Pnrr: Fitto, piccoli progetti ci fanno uscire dal contesto - Grandi e piccole opere Agenzia ANSA

Il confronto fra la ex ministra Elena Bonetti-Italia Viva e il deputato di Fratelli d'Italia Marco Scurria: "A ottobre avevamo meno del 50% degli obiettivi" ...In tema di Pnrr "non si può continuare ad avere decine di piccoli progetti che ci fanno perdere completamente il senso di quello di cui ci occupiamo. Inseguire il piccolo progetto ci fa uscire dai rad ...