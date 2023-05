Playoff | Virtus prima semifinalista | a Brindisi fa 3 - 0 Trento accorcia su Tortona

Brindisi vola sul +7 (51 - 44) ma latorna a colmare il divario con una prodezza di ... Bologna: Belinelli 19, Shengelia 17, Mickey 15 Leggi anchescudetto, quarti di finale: Tortona ......lae, in generale, dopo un buon percorso nei play off. " Questa è una squadra che è abituata ad affrontare questo tipo di competizioni " commenta il tecnico Thomas Manfredini - . Aiho ...Si giocava il ritorno della semifinaleper la conquista del titolo con la squadra di casa ...00 UTA Arad - U Craiova 1948 19:00 SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE - PLAY OFF- Libertas 20:...

Brindisi Virtus Bologna playoff: primo match point per le Vu Nere, dove vederla Quotidiano Sportivo

La Virtus Bologna è la prima semifinalista dei Playoff di Serie A. La squadra di Sergio Scariolo espugna il campo della Happy Casa Brindisi in gara-3, imponendosi per 100-95 e chiudendo la serie sul 3 ...Le V Nere battono fuori casa Brindisi per 100-95, Trento vince 79-76 annullando il primo match point a Tortona.