Playoff Nba | Nuggets battono ancora Lakers | 2-0

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – I Denveri Los Angelesper 108-103 in gara 2 della finale della Western Conference e conducono 2-0 nella serie al meglio delle 7 partite che ora si sposta a Los Angeles. Isi aggiudicano una sfida tirata, decisa nel quarto quarto dall’esplosione di Jamal Murray che chiude con 37 punti. Solita prestazione di Nikola Jokic, che dà spettacolo con 23 punti, 17 rimbalzi e 12 assist. Isprecano la chance di pareggiare i conti in Colorado. Non bastano i 22 punti a testa di LeBron James e Austin Reeves, oltre ai 18 di Anthony Davis. L'articolo proviene da Italia Sera.

