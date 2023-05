(Di venerdì 19 maggio 2023) Dodici squadre in vacanza, altre otto in campo fino a giugno. Restano da assegnare un posto per la Serie A e un altro che vale la retrocessione in C. Al via ie i playout: Bari, Parma, ...

AccoppiamentiTurno preliminare in gara secca, semifinali e finale andata e ritorno: così si compongono i. Le prime a sfidarsi saranno le squadre che hanno chiuso dal quinto all'...Commenta per primo Chiusa l'ultima giornata di Serie B, è tempo di dare uno sguardo al calendario per gli incroci. Sivenerdì 26 e sabato 27 maggio con i primi turni preliminari , nei quali in gara unica si sfideranno la quinta contro l'ottava e la sesta contro la settima: quindi Cagliari - Venezia ......resta l'unico obiettivo raggiunto dalla squadra che evidentemente non era pronta per ie ... Segre 5,5 :bene ed è uno degli artefici del primo tempo vincente, reggendo il peso del ...

Playoff di B: si parte con Sudtirol-Reggina e Cagliari-Venezia il 26 maggio La Gazzetta dello Sport

Il Pisa perde contro la Spal e non riesce a qualificarsi per i playoff. Undicesimo posto per i nerazzurri Il Pisa non riesce a qualificarsi per i playoff. Nel finale thriller dato dall'ultima giornata ...Il Bari aspetta la squadra di Bisoli o Inzaghi, per il Parma ci saranno i sardi o i veneti. I preliminari si giocheranno in gara unica ...