(Di venerdì 19 maggio 2023) Squadre in campo alle 20:30 per l'ultima giornata di Serie B. Padroni di casa per un posto playoff, ospiti già retrocessi.

... Sky Sport 253, telecronaca Giovanni Rispoli, diretta gol Maurizio Compagnoni Reggina - Ascoli , Sky Sport 254, telecronaca Antonio Nucera, diretta gol Paolo Ciarravano, Sky Sport 255, ...I gruppi ultras delRangers, Sconvolts, Wanderers e Svitati suonano la carica per la partita con ladi stasera , valevole per un possibile accesso ai playoff. L'appello: 'In occasione dell'ultima partita di ...Ilospita unaretrocessa, mentre Reggina e Ascoli si affronteranno al Granillo in un match da dentro o fuori. Sulla classifica della squadra di Inzaghi pesa come un macigno la ...

Pisa-Spal, le probabili formazioni e dove vederla in tv ItaSportPress

19.00 Real Sociedad-Real Madrid (Liga femminile) - DAZN 20.30 Zona Gol Serie B - DAZN 20.30 Diretta Gol Serie A e Serie B - SKY SPORT UNO 20.30 Cosenza-Cagliari (Serie B) - DAZN, SKY SPORT ...Alla luce della relativa facilità dell’impegno del Pisa – stasera all’Arena contro la Spal già retrocessa – e della contestuale difficoltà degli impegni di Venezia e Palermo (vedi tabella sopra), le ...