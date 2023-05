Pioli | “Siamo indietro in campionato | testa alla Samp”

(Di venerdì 19 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “inrispetto a dove vorremmo essere e dobbiamo essere motivati e concentrati sul match di domani. Abbiamo la possibilità di giocare ancora tre partite e dimostrare chi”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefanovigilia della sfida di, in programma sabato sera a San Siro, contro ladoria. “E’ chiaro che veniamo da una delusione forte, tutti speravamo di fare meglio e arrivare in finale, non esserci riusciti ci ha creato sconforto e delusione, ma adessopronti a far bene domani, a reagire da grande squadra quale. – ha aggiuntoin meritofinale mancata in Champions – Adesso tutti i ...

