Pioli | «Quinto posto? L’unica cosa reale è vincere domani | le altre cose non le possiamo controllare»

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’allenatore del Milan, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria disera. Il Milan è reduce dall’eliminazione contro l’Inter in semifinale di Champions League. «Ogni partita conta. Siamo indietro rispetto a dove vorremmo essere. Dobbiamo pensare solo a. Per fortuna la stagione non è finita martedì scorso, dobbiamo dimostrare chi siamo». È meglio giocare: «È una fortuna poter giocare. Abbiamo subito una delusione forte, ci ha creato sconforto non andare in finale. Ci abbiamo messo un po’ più di tempo, ma ora siamo preparati per far benereagendo da grande squadra quale siamo». L’obiettivo è il quarto: «La Champions è l’obiettivo. Tutti i bilanci vanno ...

E sulla possibilità delposto in caso di penalizzazione della Juventus, ha aggiunto: 'Unica ... Sulle tre squadre finaliste in Europa,ha concluso: 'Tanta roba per il calcio italiano. Per ...A tre giornate dal termine della Serie A, il Milan di Stefanoè chiamato a redimere la ... L'attualeposto in classifica, al netto della nuova penalizzazione che attende la Juventus , ...Il Milansarebbe il primo ad approfittarne:taglierebbe comunque il traguardo, ma con riserva. Promosso con sufficienza risicata, in attesa del giudizio di fine anno che spetta a Gerry ...

Milan, Pioli: "La stagione non è finita martedì, dobbiamo dimostrare ... Sportitalia

Il Milan si deve rialzare in fretta, dopo l’eliminazione dalla Champions contro l’Inter. A San Siro arriva la Sampdoria: «Siamo dietro in campionato rispetto a dove ...Stefano Pioli sarà l'allenatore del Milan anche nella stagione ... al momento, occupa soltanto il quinto posto, mentre in Champions League, dopo una bella cavalcata, è arrivato il brusco stop nel ...