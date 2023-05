(Di venerdì 19 maggio 2023)O - Con l'eliminazione dallaancora freschissima, "poter giocare già domani è una fortuna" . Stefanova oltre il ko in semifinale con l', ma non nega che "la delusione ...

MILANO - Con l'eliminazione dalla Champions ancora freschissima, "poter giocare già domani è una fortuna" . Stefanova oltre il ko in semifinale con l' Inter , ma non nega che "la delusione subìta è stata forte. Noi tutti speravamo di andare in finale, questo ci ha creato sconforto e delusione. I ragazzi ci ...ha commesso alcuni errori di sicuro (primo fra tutti nessuna contromossa al sofferto piano ...strutturati per competere sui due fronti e alle due proprietà lo abbiamo detto in passato" la......Kessie e di un bomber di scorta affidabile - e che soprattutto non siano state difese e tutelate a fronte delle scelte costantemente penalizzanti assunte danel corso della stagione. La...

Pioli e la frase che carica il Milan dopo il ko contro l'Inter in Champions Corriere dello Sport

Dopo l'amarezza per l'eliminazione nel derby europeo il tecnico riparte e scuote la squadra: l'obiettivo fondamentale è tornare nell'Europa che conta ...Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni, da Ibrahimovic a Origi. MORALE – “E’ una fortuna poter ...