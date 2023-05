Pio Albergo Trivulzio in rosso | ecco il possibile destino della struttura

(Di venerdì 19 maggio 2023) La Regione Lombardia avvia un'indagine sul bilancio casa di cure per anziani. Ma, nel frattempo, il "gioiello" in centro a Milano finisce all'asta

Il buco nel bilancio dovrebbe ammontare sui 30 milioni di euro, o poco meno. E, qualche giorno fa, è stato lanciato un bando per ottenere un prestito urgente di 10 milioni. IlTrivulzio, noto come 'Baggina', ha i conti in rosso , ancor più del 2021, e ha grossi problemi a chiudere il bilancio. Tra i problemi, la diminuzione degli ospiti (e quindi dei ricavi ..."Il Pat è una grande istituzione cittadina che va difesa e rilanciata. Per questo si deve lavorare insieme, evitando il rischio che l'offerta si impoverisca. Mentre nel frattempo Regione deve ...La Regione mette sotto controllo ilTrivulzio. Dopo l'inchiesta giudiziaria (ancora in corso) per le troppe morti tra gli anziani per il Covid, l'ex Baggina si ritrova al centro di una nuova, ennesima, crisi. Stavolta ...

E, qualche giorno fa, è stato lanciato un bando per ottenere un prestito urgente di 10 milioni. Il Pio Albergo Trivulzio, noto come 'Baggina', ha i conti in rosso, ancor più del 2021, e ha grossi ...La settimana scorsa il Pat ha avviato un bando per cercare una finanziaria dalla quale ottenere "con la massima urgenza ed efficienza" un prestito ...