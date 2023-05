' Pint of Science' la scienza torna nei pub Tre giorni di iniziative con Univaq | Gssi | Infn | Inaf

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 19 maggio 2023) L'Aquila -all'Aquila, da lunedì 22 a mercoledì 24 maggio -of, manifestazione di divulgazione scientifica che nei pub porta i più attuali temi di attualità scientifica. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 26 Nazioni, con oltre 250 città coinvolte, più di 2.000 relatori e coprendo tutti i continenti, rendendola di fatto la più grande manifestazione mondiale del suo genere. Ad accompagnare il pubblico nelle tre serate dialla spina saranno oltre 200 ricercatori in 23 città italiane (Avellino, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Genova, L'Aquila, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siena, Torino e Trieste). All'Aquila sarà possibile chiacchierare disorseggiando birra nei locali ...