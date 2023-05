Piazzale labicano – colpisce vigile durante un controllo | arrestato

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 maggio 2023) – Una pattuglia dell’ Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia di Roma Capitale haun cittadino di nazionalità straniera che, in, stava danneggiando una cabina elettrica in evidente stato di alterazione psicofisica. Il giovane, di 23 anni, che in precedenza aveva rotto alcune bottiglie di vetro, importunando anche diversi passanti, alla richiesta dei documenti ha colpito uno degli agenti, prima di essere bloccato e posto in stato di arresto per i reati di lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina il processo per direttissima, al termine del quale è stata disposta la misura cautelare del carcere presso la casa circondariale di Regina Coeli. Così in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale. (Com/Red/Dire)