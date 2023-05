Piazza Affari chiude in rialzo +1 | 05% | giù banche

(Di venerdì 19 maggio 2023) (Adnkronos) – Chiusura in positivo per le principali piazze finanziarie europee, compresa, la migliore nel Vecchio Continente, che termina le contrattazioni indell’1,05% a 27.520 punti. Francoforte mette a segno +0,69%, Londra guadagna lo 0,17% e Parigi lo 0,61%. Sul listino principale milanese il comparto bancarioin calo: maglia nera Banca Monte Paschi Siena che lascia sul terreno l’1,56%, seguita da Banco Bpm a -0,84% e Unicredit chea -0,4%. Brillano Interpump Group, la migliore a +4,4%, Hera a +3,07% e A2a, che guadagna il 2,28%. L'articolo proviene da Italia Sera.

