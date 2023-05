Philip Morris International | Italia centrale per un futuro senza fumo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Il principale prodotto del tabacco da inalazionecombustione è un prodotto made in Italy L’nella visione diper unmanufacturing & technology Bologna è il primo stabilimento al mondo per la produzione di tabacchi da inalazionecombustione: a differenza degli altri prodotti del tabacco venduti nel mercatono, che sono prodotti all’estero, il principale prodotto del tabacco da inalazionecombustione è un prodotto made in Italy, manufatto inpresso il polo di Bologna frutto di un investimento di oltre 1,2 miliardi di euro tra ...

'E' un orgoglio per noi investire in una provincia come quella di Caserta che ha tantissime possibilità di riprendersi'. Lo ha detto Marco Hannappel, presidente e ad diItalia, annunciando a Sorrento l'apertura del nuovo Digital Information Service Center di Marcianise. xc9/fsc/gsl Condividi questo articolo: SponsorRoma, 19 mag. - I coltivatori di Veneto, Umbria e Campania hanno aderito al 'Digital farmer', un'iniziativa diItalia realizzata in collaborazione con il Cesar, Centro per lo sviluppo agricolo e rurale, e con l'Università di Perugia, per rendere la filiera tabacchicola sempre più sostenibile e ...La filiera italiana di, Coldiretti e Confindustria rappresenta un esempio di tali eccellenze e di successo nell'attrazione di investimenti esteri che vanno tutelati". A dirlo Raffaele ...

Philip Morris, Mezzogiorno al centro degli investimenti LA STAMPA Finanza

(Adnkronos) – A novembre 2020, segno dell’impegno di Philip Morris nel Mezzogiorno, è stato inaugurato proprio a Taranto il primo Philip Morris Digital information service center (Disc), il centro ava ...Duecentoventi persone impiegate e investimenti per circa 50 milioni di euro in cinque anni: sono i numeri del nuovo Digital Information Service Center che Philip Morris ha aperto a Marcianise (Caserta ...