Philip Morris apre Digital Information Service in Campania

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuecentoventi persone impiegate e investimenti per circa 50 milioni di euro in cinque anni: sono i numeri del nuovoCenter cheha aperto a Marcianise (Caserta). L’annuncio è stato dato oggi nel corso di una conferenza stampa organizzata al forum internazionale del Mediterraneo ”Verso il Sud” in corso di svolgimento fino a domani a Sorrento (Napoli). Alla conferenza hanno preso parte il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto; Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato diItalia e presidente dell’area Europa Sud-Occidentale diInternational; Valerio De Molli, amministratore ...

