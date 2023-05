Philip Morris | 10 anni di filiera tabacchicola integrata con ministero e Coldiretti

(Di venerdì 19 maggio 2023) Roma, 19 mag. - Ladel tabacco italiana è la più importante in Europa e la dodicesima al mondo per volumi di tabacco greggio prodotti. In Italia, nella coltivazione di tabacco greggio, sono ...

Grazie agli accordi di filiera siglati con il ministero dell'Agricoltura e con Coldiretti,ha costruito una filiera corta e integrata, un modello di vertical integration il cui centro è ...Gestito da un'azienda leader nel ramo dei servizi digitali al consumatore, impiega già 220 persone e consiste in un investimento complessivo di circa 50 milioni di euro in cinque anniItalia ha annunciato oggi, in occasione del Forum Internazionale del Mediterraneo 'Verso Sud', organizzato da The European House - Ambrosetti, l'apertura ufficiale del nuovo digital ...A dirlo Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato diItalia e presidente dell'area Europa Sud - Occidentale diInternational. "Siamo orgogliosi - commenta - di ...

La filiera italiana di Philip Morris, Coldiretti e Confindustria rappresenta un esempio di tali eccellenze e di successo nell’attrazione di investimenti esteri che vanno tutelati". A dirlo Raffaele ...(Adnkronos) – I coltivatori di Veneto, Umbria e Campania hanno aderito al ‘Digital farmer’, un’iniziativa di Philip Morris Italia realizzata in collaborazione con il Cesar, Centro per lo sviluppo ...