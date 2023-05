Perugia in Serie C | termina l’era cadetta degli umbri

(Di venerdì 19 maggio 2023) La terza retrocessa nell’ultima categoria del professionismo del calcio italiano è stata ufficializzata in questa ultima giornata (la trentottesima) dellaB. Al termine di questa tornata così serrata ed emozionante, abbiamo conosciuto la formazione che seguirà Benevento e SPAL, già retrocesse nella scorsa settimana: la terza che saluta la cadetteria al termine di questi novanta minuti di gioco è ilche scende inC al termine di un campionato davvero molto travagliato. Gli uomini di Fabrizio Castori sono riusciti a battere in casa la Strega (3-2), ma il Brescia è uscito imbattuto dal Renzo Barbera di Palermo (2-2) conquistando quel punticino che gli permetterà di disputare, almeno, le forche caudine dei playout rimandando il possibile spauracchio della Lega Pro ai prossimi centottanta minuti di gioco. Per gli ...

Rosa cinici sotto porta e solidi in difesa, ospiti timidi e in ansia, speranzosi di buone notizie da, che in questo momento stanno arrivando, dato che il Benevento sta battendo gli umbri, ...Iniziano le ultime partite del campionato diB, con tantissimi verdetti ancora da decidere: ... Pohjanpalo (V)- Benevento 1 - 1 Marcatori: 31 p.t. Farias (B), 8 s.t. Lisi (P) su rigore ...Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38ma giornata diB 2022 - 2023- Venerdì 19 maggio 2023, allo Stadio 'Renato Curi', ilaffronterà il Benevento per la ...

Si è chiusa la stagione regolare della Serie B e adesso tutti i verdetti sono noti ... che nello spareggio playout giocheranno la prima a Cosenza. Retrocede il Perugia che fa compagnia a Benevento e ...I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...