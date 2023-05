Perugia-Benevento venerdì 19 maggio 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Il Perugia evita la retrocessione diretta se…

20.30 SACCHI MOKHTAR - PALERMO IV: COLLU VAR: PEZZUTO (ON - SITE STADIO "ENNIO TARDINI") AVAR: FIORE (ON - SITE STADIO "ENNIO TARDINI")h. 20.30 DIONISI PERETTI - ...Abibi, Iannoni, Angella, Luperini, Paz, Di Carmine, Di Serio, Curado (C), Lisi, Santoro, ... Fabrizio CastoriManfredini, El Kaouakibi, Karic, Farias, Glik (C), Foulon, Schiattarella, ...TUTTI I VERDETTI IN BALLO E LE COMBINAZIONI PER PLAYOFF E PLAYOUT In fondo alla classifica ci sonoe Spal già matematicamente retrocesse, Brescia esi giocano il terzo posto per ...

Perugia - Benevento Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Serie B 2022/2023, 38a giornata. Le ultime notizie sulla partita Perugia-Benevento: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.Benevento, 18-05-2023 18:23 ____ Calcio, Serie B: Ultima gara della stagione del Benevento che cerchera' a Perugia un successo per non avere rimpianti Nostro servizio La sfida tra Perugia e Benevento ...