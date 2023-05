Perugia-Benevento | gol assurdo di Kouan al 94? | regalo della difesa ospite VIDEO

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ildel gol dial 94? del match tra. Ha del clamoroso la rete del 3-2 che ha ridato speranza agli umbri, passati nuovamente in vantaggio dopo il parial 92?. Ingenuità colossaledel, vittima di un malinteso sul rinvio del portiere e punita da, che ne ha approfittato e ha segnato a porta vuota. Fortunatamente per il Brescia, squadra che rischiava di essere penalizzata fortemente da questa rete, non è cambiato nulla nella zona retrocessione ed a finire in Serie C è stato comunque il. SportFace.

