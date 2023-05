Perché sono le nazioni dell’Est a resistere al centralismo anti-nazionale Ue

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 19 maggio 2023) Secondo gli euroburocrati e gli europeisti una crisi non dovrebbe mai andare sprecata. Le crisi, infatti, costituirebbero il mezzo ideale per muovere verso “un’unione sempre più stretta”, ossia per trasformare l’Unione europea in un super-stato centralizzato. Si tratta di una tendenza che rivela la natura elitaria, tecnocratica, statalista della burocrazia europea che, non tenendo in debito conto le volontà nazionali, rischia di far fallire il progetto di una casa comune. Ildell’Ue L’esperimento europeo, come rilevato da molti studiosi, tra i quali l’italiano Corrado Ocone, ha sedotto numerosi politici e decisori pubblici proprio in virtù di questa sua dimensione “sofocratica” e sovra, al punto tale da aver generato una tecnocrazia che non solo ha dominato tutto il progetto, ma che ha assunto una vita propria sottratta al ...