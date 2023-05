Perché non conduce Otto e mezzo Scoperto dov' è finita la Gruber

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 maggio 2023) Lillidiserta “” per volare in Portogallo. Ieri, la conduttrice del talk preserale di La7 è stata sostituita da Giovanni Floris che non ha fornito dettagli sull'assenza della collega. Il conduttore di “diMartedì” si è limitato a dire che lo avremmo visto per due giorni. Cosa era successo a? Un problema personale o uno stop per i sospetti, sollevati dal tg satirico “Striscia la Notizia”, su una presunta pubblicità occulta, durante il suo programma, a un noto brand di orecchini? Niente di tutto questo. La giornalista si è attovagliata con i potenti a Lisbona dove dal 18 al 21 maggio si svolge il meeting Bilderberg. Lo ha“Dagospia” che oggi scrive: “Se ieri vi siete chiesti dove fosse Lilli, sappiate che era in viaggio verso Lisbona per ...