“Perché Nikita va all’Isola dei Famosi” La vincitrice del GF Vip 7 sbarca in Honduras per un motivo preciso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023)Pelizondei, eccova in. La bella influencer triestina, frescadella settima edizione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che a breve parteciperà al reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. La modella ha confermato quanto annunciato dall’account ufficiale del programma: “ Lunedì una grandissima sorpresa per Helena:Pelizon sbarcherà in! ”. C’è una persona in particolare che sarà felicissima di vedere, anzi di rivedere,Pelizon. È Helena Prestes che proprio in coppia con lei ha partecipato a Pechino Express nella coppia Italia-Brasile. A dir la verità non tutti sono felici di questo nuovo arrivo. Sui social c’è infatti chi commenta: “Ma anche nooooo ...