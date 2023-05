Perché è cambiata la tappa del Giro d’Italia? Cosa è successo | il “compromesso” e il nuovo percorso

(Di venerdì 19 maggio 2023) Oggi ilha vissuto una delle sue pagine più buie, di quelle che fanno perdere credibilità e allontanare gli appassionati che, in fondo, sono il motore di questo sport. La tredicesima frazione, inizialmente prevista da Borgofranco d’Ivrea a Crans Montana, è stata completamente mutilata. Inizialmente la lunghezza sarebbe dovuta essere di 199 km, invece se ne percorreranno appena 74: sì, è tutto vero. Purtroppo. PERCHÈ SI È ARRIVATI A QUESTO Nel nome della sicurezza, ovviamente. Sin da ieri diversi corridori hanno iniziano a protestare e lamentarsi con Mauro Vegni e gli organizzatori di RCS. “Le condizioni saranno estreme, lava accorciata“. Le previsioni meteo non volgevano al bello e, puntualmente, la pioggia non si è fatta attendere. Forse nel ciclismo di oggi andrebbe messo un asterisco alla presentazione delle ...

Ecco, in qualche modo, la stablecoin più diffusa Tether può diventare la soluzione, ... in questo 2023, invece, la situazione è totalmenteAndiamo a ripercorrere il suo cammino e quanto e come sianei tre volumi della squadra più ... Questola sgangherata squadra è ingaggiata dai Sovereign per difendere delle preziose ...... l'Italia è arroventata dal movimento degli studenti ed è decisamente. Anche Elena è un'... Elena li conosceil Centro è in contatto con l'Aied e la rivista, alla quale viene invitata a ...