Per prevenire frane e alluvioni | il governo deve ripristinare Italia Sicura

(Di venerdì 19 maggio 2023) «La prevenzione non ha un grande appeal politico, perché se funziona nessuno se ne accorge. Un fiume che non esonda non fa notizia. E quindi non dà consenso politico. Molto meglio intervenire dopo un disastro, con la fascia tricolore e la promessa di fondi per ricostruire ei danni. E un pianto per i morti». Questa l’amara constatazione di Mauro Grassi, l’uomo che, nel 2014, l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi volle alla guida di, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, la cui principale finalità era «imprimere un’accelerazione all’attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo di infrastrutture idriche». Una task force governativa che in soli quattro anni aveva dato un forte impulso alla ...