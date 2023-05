(Di venerdì 19 maggio 2023) LO SCENARIO. L’Italia primo produttore in Europa con 6,7 miliardi di fatturato e circa 2.800 aziende. Pezzoli (Sitip): ma più tutela per le nostre produzioni.

Per il tessile tecnico spazio di crescita: Bergamo in partita L'Eco di Bergamo

LO SCENARIO. L’Italia primo produttore in Europa con 6,7 miliardi di fatturato e circa 2.800 aziende. Pezzoli (Sitip): ma più tutela per le nostre produzioni. Dalle maglie del Giro d’Italia, alle divi ...Dopo il fallimento dell'azienda c'è stata una nuova autorizzazione da parte del ministero ed è cambiato il numero di codice del decreto. Alessandra Savoia Femca Cisl dei Laghi: "All'Inps di Varese non ...