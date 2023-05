(Di venerdì 19 maggio 2023) In Cina la scure della repressione si abbatte anche sullatà e la satira. A far ridere il pubblico cinese costa caro ainell'era del presidente Xi Jinping. Come è accaduto recentemente a Li Haoshi, che durante un recente spettacolo di stand-up comedy a Pechino ha osato fare una...

... vediamo allora alcuni dei momentidel passato che in qualche modo non vediamo l'ora ... NeriCaso Articoli più letti Come prevenire i rischi di alluvioni come quella dell'Emilia Romagna di ...l'attrice, moglie di Enrico Brignano che è uno dei migliori attoriin circolazione in Italia, l'ironia è qualcosa che ti permette di vedere una circostanza o un problema sdrammatizzandolo. ...La tecnica usata è la stand - up comedy : istanno in piedi sul palco, e si rivolgono direttamente agli spettatori, inscenando monologhi e gag . Lo spettacolo,la regia di Fabio Cavalli e ...

Per i comici cinesi è vietato offendere l'esercito Today.it

Un cartellone all’insegna della qualità, che unisce tradizione e innovazione e che propone un frizzante bilanciamento tra differenti modi di fare comicità ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...