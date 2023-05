Pentecoste | la lettera dell’Arcivescovo Felice Accrocca ai fedeli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Carissimi, sta per concludersi il Tempo Pasquale, tempo di grande esultanza. Come si legge infatti nel Messale Romano, “i cinquanta giorni che si succedono dalla domenica di Risurrezione alla domenica disi celebrano nell’esultanza e nella gioia come un solo giorno di festa, anzi come «la grande domenica»”. Così, l’Arcivescovo di Benevento,, nellarivolta aiper la2023. “Nella Chiesa antica tutto ciò era vissuto con straordinaria partecipazione. Vogliamo, almeno in parte, ripetere quest’esperienza, pregando insieme, come Maria e gli Apostoli, in attesa del dono dell’effusione dello Spirito – prosegue l’Arcivescovo -. Per questo v’invito tutti a Benevento, in Cattedrale, sabato 27 maggio ore 21, per ...