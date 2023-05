Pensioni 2024 | il Presidente INPS Tridico avverte | sulla riforma non faranno nulla

Leggi su pensionipertutti

(Di venerdì 19 maggio 2023) La preoccupazione sul futuro del sistema previdenziale italiano è palpabile nelle parole deluscente dell’, Pasquale. Durante un’intervista a TPI,ha espresso la sua inquietudine riguardo alla mancanza di azioni concrete per affrontare laprevidenziale. “Sullenessuno farà“, ha affermato con un tono di sfiducia, e dopo esser stato ‘silurato’ dal Governo Meloni, si è tolto alcuni sassolini dalle scarpe., il sistema è a rischio parola di PasqualeLa situazione attuale non sembra promettente.ha sottolineato come l’sia stato costretto a fornire 22 miliardi di euro in integrazioni ...