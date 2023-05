Pedopornografia | pubblicitario 33enne arrestato | dalla perquisizione informatica emerse oltre 80mila immagini di sesso con minorenni

... per questo motivo il 33enne che lavora nel campo promozionale -, ed è residente a ...ed è stata coordinata in ambito nazionale dal Centro nazionale per il contrasto alla...Lavorava nel campo promozionale -. Le indagini sono scaturite da una complessa ...e coordinata in ambito nazionale dal Centro nazionale per il contrasto allaonline del ...commenta Operazione antidella polizia postale. A Torino un 33enne è stato arrestato dopo essere stato ... L'uomo, lavoratore nel settore promozionale -, è stato arrestato ...

Pedopornografia, pubblicitario 33enne arrestato: dalla perquisizione informatica emerse oltre 80mila immagini leggo.it

(Vita) La Polizia di Stato di Torino all’esito di una complessa attività di indagine originata dalla collaborazione internazionale e coordinata in ambito nazionale dal Centro Nazionale per il ...Pedopornografia, un 33enne è stato scovato dalla polizia postale con oltre 80mila immagini di sesso con minorenni, ed è stato arrestato. Le oltre 80mila immagini ...