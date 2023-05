... ed è residente a, è stato arrestato dalla polizia al termine di una complessa attività di ...ed è stata coordinata in ambito nazionale dal Centro nazionale per il contrasto alla...commenta Operazione antidella polizia postale. Aun 33enne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 80mila immagini prodotte con lo sfruttamento sessuale di minorenni. Durante ...La protezione dei più piccoli sin dal 1998, anno di avvio della nuova mission della Postale, è centrale nell'attività oggi affidata al Centro Nazionale per il Contrasto allaon line ...

Pedopornografia, a Torino arrestato 33enne: nel pc 80mila foto TGCOM

Pedopornografia, un 33enne è stato scovato dalla polizia postale con oltre 80mila immagini di sesso con minorenni, ed è stato arrestato. Le oltre 80mila immagini ...Operazione anti pedopornografia della polizia postale. A Torino un 33enne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 80mila immagini prodotte con lo sfruttamento sessuale di mino ...