Parma-Venezia | le dichiarazioni di Vanoli nel post-partita

(Di venerdì 19 maggio 2023) Al termine della gara contro il, Paolo– tecnico del– ha rilasciato le proprienel, dopo il 2-1 degli avversari. A poco è servito il sigillo del momentaneo pareggio, allo scadere del primo tempo, di Pohjanpalo, con ildimostratosi nettamente superiore. Una sconfitta “indolore”, visto che i playoff sono stati comunque acciuffati., ledi PaoloFare risultato sarebbe stata un’ottima prova di forza, visto che i lagunari arrivavano da un buon periodo di forma. Fortunatamente ilè riuscito a mantenere le prime otto posizioni, ma non ha di certo espresso un buon gioco, come detto dallo stesso ...

...- Sudtirol vs Reggina Sabato 27 maggio 2023 - Cagliari vsSemifinali (andata e ritorno) Lunedì 29 maggio 2023 - Sudtirol/Reggina vs Bari Martedì 30 maggio 2023 - Cagliari/vs...... martedì 30 maggio scenderà in campo ilche affronterà una tra Cagliari e, ritorno previsto per sabato 3 giugno. Le finali playoff sono in programma l'8 giugno (andata) e l'11 (ritorno).Ai preliminari anche ilnonostante la sconfitta a. Ducali che con questi tre punti conquistano il quarto posto e volano in semifinale insieme al Bari . Già in serie A Frosinone e Genoa ...

Diretta Parma - Venezia (2-1) Serie B 2022 - la Repubblica la Repubblica

Camara e Vazquez mettono il timbro, Bonny lo zampino. Il Parma è gruppo, anche se soffre dietro: le pagelle di Parma Venezia. Buffon 7: Mezzo voto in più per l’esultanza sotto la curva prima, in mezzo ...Fabio Pecchia, tecnico del Parma, parla ai microfoni di Sky al termine del successo contro il Venezia che vale il quarto posto: "Oggi.