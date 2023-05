Pallanuoto | Settebello al Collegiale di Ostia dal 5 al 24 giugno | obiettivo SuperFinal e Mondiali

(Di venerdì 19 maggio 2023) Saranno giornate intense per il, che dovrà iniziare a prepararsi in vista delladella World Cup a Los Angeles (30– 2 luglio) e deidi Fukuoka (14 – 30 luglio). I ragazzi guidati dal ct Alessandro Campagna si ritroverà alal Centro Federale didal 5 a 24. Ecco tutti i convocati: Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Filippo Ferrero e Francesco Condemi (CC Ortigia 1928), Francesco De Michelis e Francesco Faraglia (Distretti Ecologici), Luca Damonte (Ferencvarosi), Francesco Massaro (Iren Genova Quinto), Andrea Mladossich (Trieste), Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Oscar ...

Si chiude il tabellone definitivo della World Cup dicon chiare anche le squadre che affronteranno le nostre due Nazionali ,e Setterosa . Nel campo maschile le ultime due, in ordine cronologico, ad aver staccato il pass per la ...... Budavari stava allacome Gigi Riva al calcio. Immarcabile. Riempiva piscine, dettava ... Alfio Misaggi, tre Olimpiadi con il: 'Budavari giocava centroboa, ma anche esterno. ...Sono stati sorteggiati i gironi dei tornei maschile e femminile dei Mondiali di, che si disputeranno a Fukuoka, in Giappone, dal 16 al 29 luglio 2023.e Setterosa conoscono ora le loro avversarie nella fase iniziale della competizione. Per i ragazzi del ct ...

Torna il Settebello che mette nel mirino la SuperFinal della World Cup a Los Angeles (30 giugno - 2 luglio) e i Mondiali di Fukuoka (14 - 30 luglio). La nazionale di Alessandro Campagna, vice campione ...Sono Israele e Nuova Zelanda in campo femminile e Germania e Romania nel torneo maschile le Nazionali qualificate alle prossime World Cup Final di pallanuoto che si svolgeranno in California, con le d ...