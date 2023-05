Pallamano | Serie A Femminile | date e format della stagione 2023-2024

(Di venerdì 19 maggio 2023) La2022-è finita con lo scudettoJomi Salerno, ora per laA diè tempo di pensare al. Fra novità e conferme ecco cosa succedera.A1Il massimo campionatosi disputerà con 12 squadre iscritte, con 22 turni diregolare. Inizio il 16 settembre, chiusura il 4 maggio. Cosa cambia? L’arrivo ai playoff: le prime due squadre classificate nel corsoregular season accederanno direttamente alle semifinali, mentre le classificate fra il 3° e il 6° posto disputeranno un barrage aggiuntivo di quarti di finale per accedere ai due posti liberi ...

Nella prossima stagione, il Salumificio Riva Molteno farà parte delle dodici squadre che comporranno la nuova Serie A Silver, partendo dal nord Italia insieme al Trieste, alla squadra vicentina del...

