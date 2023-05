Palermo | quattordicenne accoltellato da undicenne

(Di venerdì 19 maggio 2023) Prima una lite poi l'accoltellamento. Un ragazzino di 14 anni è statoin via del Vespro ada un compagno di scuola. Ancora da capire la dinamica del grave accaduto.Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Civico accompagnato dal nonno e da alcuni parenti intorno alle 16, con diverse ferite da taglio alle mani, alle braccia e al torace. Uno dei fendenti gli ha bucato un polmone. Il 14enne è ricoverato in area critica all'ospedale Civico e non è in pericolo di vita.

