Palermo-Brescia | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 maggio 2023) Ultima chiamata per, che questa sera al Barbera tenteranno il tutto per tutto per raggiungere i propri obiettivi stagionali. I rosanero inseguono infatti il secondo successo delle ultime 8 per assicurarsi l’ultimo posto utile per accedere ai playoff, mentre alle Rondinelle basta un pareggio per avere la certezza di giocarsi la permanenza inB ai playout. Il fischio d’inizio a, valevole per la 38esima e ultima giornata diB, è in programma alle ore 20:30 di oggi. Il momento delle due squadre Non un buon periodo per i padroni di casa, che nelle ultime 7 partite hanno vinto una sola volta (2 giornate fa contro la Spal, 2-1), finendo per scivolare ai margini della zona playoff. Il momento no dei rosanero dura, però, da ancora più tempo. I ...