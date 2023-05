Palermo | 11enne accoltella il compagno di scuola e gli buca il polmone | “L’aggressore vittima di bullismo”

Leggi su tpi

(Di venerdì 19 maggio 2023) Hato ildie gli hato il. È accaduto ieri a, dove un ragazzo di 14 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito dalundicenne. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, quella del giovane aggressore sarebbe stata una reazione alche subiva dalla, di tre anni più grande. A raccontare cosa è accaduto sarebbe stata quest’ultima, portata in ospedale dal nonno e da alcuni familiari. L’si sarebbe recato con un coltello allafrequentata da entrambi, l’istituto “Quasimodo”, e al termine delle lezioni si sarebbe scagliato contro il ragazzo, non è ancora chiaro se dopo una lite o a freddo. Il 14enne ...