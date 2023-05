Pagelle Cosenza-Cagliari 0-1 | voti e tabellino Serie B 2022 23

- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00 Ajax - AZ 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:00 Cittadella - Benevento 3 - 1 14:00- Venezia 1 - 1 14:00 Genoa - Ascoli 2 - 1 14:00 ...- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00 Ajax - AZ 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:00 Cittadella - Benevento 3 - 1 14:00- Venezia 1 - 1 14:00 Genoa - Ascoli 2 - 1 14:00 ...- sc Heerenveen 2 - 3 20:00 SC Cambuur - FC Utrecht 0 - 3 21:00 Ajax - AZ 0 - 0 CALCIO - SERIE B 14:00 Cittadella - Benevento 3 - 1 14:00- Venezia 1 - 1 14:00 Genoa - Ascoli 2 - 1 14:00 ...

Ascoli-Cosenza, le Pagelle dei Tifosi: ancora una volta il migliore è ... Tifo Cosenza

Il polacco Praszelik scelto per completare il centrocampo, accanto a Marras c’è Cortinovis che vince il ballottaggio con D’Urso Il Cosenza scende in campo al “Marulla” per l’ultima giornata di Serie ...Il tecnico dei calabresi sta vagliando tutte le possibilità per quel che riguarda l’undici titolare da opporre stasera al Cagliari Ancora poche ore e la stagione regolare del campionato di Serie B sar ...