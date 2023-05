Paderno | ponte chiuso da due anni | “Lavori al 55% | apertura entro agosto”

(Di venerdì 19 maggio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color A che punto sono ialdiDugnano? Praticamente a metà, “al 55% circa”. La Lega chiede approfondimenti con 11 quesiti presentati dal consigliere comunale Annunziato Papaleo. A rispondergli è l’assessore aiPubblici a esattamente 2, il prossimo 29 maggio, dalla chiusura del sovrappasso tra via Battisti e via Camposanto. Aggiornamento ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Chiusure a Bologna su via- Via della Torre - Via Torriane. - Da stamattina è chiusa la SP ... via Tiro a Segno, dalla rotonda di via Pirandello fino aTosa; via Quarantini fino a via ...Un altro tentativo di suicidio ha rischiato di concludersi in modo tragico oggi pomeriggio (giovedì 11 maggio) alSan Michele did'Adda: una donna sulla cinquantina, infatti, ha cercato di buttarsi nel vuoto , a un'altezza di circa ottanta metri dal fiume sottostante. Tuttavia, un passante ha capito ...... un fiume di meraviglie dalSan Michele allo Stallazzo" e della performance di letture ...dalla presentazione della mostra del Greppi a cura di BRIG e che porta sempre allo Stallazzo dil'...

Patrimonio Unesco, il ponte di Paderno teme la concorrenza dei ... IL GIORNO

Paderno, il San Michele è in lizza per diventare una meraviglia del mondo. Ma c’è un concorrente in Germania, Paese che tira le fila delle candidature.Paderno – Il ponte di Paderno è in lizza per diventare una delle meraviglie del mondo. La costruzione dei nuovi ponti che lo sostituiranno, potrebbe però bloccare la lunga e difficile traversata del S ...