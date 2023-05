Ostia La rivincita di Fabio | “Io | più forte dell’autismo | imparo a fare il cameriere”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 maggio 2023)– 34 anni, l’autismo come ingombrante compagno di viaggio e la voglia di provare ad avere una vita il più possibile in linea con i ragazzi della sua età. Pur con tutte le sue difficoltà.non ha mai mollato. E da marzo ha trovato un nuovo percorso. Grazie alla Fondazione Roma Litorale, che lo segue ormai da 16 anni, e a Gianluca Stampone titolare di ‘Gusto Glam’ ristorante in piazza Anco Marzio a, ha iniziato un tirocinio protetto. 3 volte a settimana aiuta i camerieri a sistemare la sala, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, pulire il bancone e anche, di tanto in tanto, a portare pietanze ai tavoli. “È un ragazzo che apprende tutto molto velocemente – afferma Gianluca Stampone -. È davvero volenteroso. Più passa il tempo più riesce a memorizzare e capire le dinamiche di un lavoro complicato come quello della ...