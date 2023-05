Oroscopo Paolo Fox Sabato 20 Maggio 2023 | Leone vincente

Leggi su zon

(Di venerdì 19 maggio 2023) L’diFox per oggi,20Ariete Le occasioni sono in aumento, ma le prossime settimane riservano amori contrastati. Toro Sarebbe il caso di ripartire da zero in amore: forse cerchi altrove ciò che hai già. Soldi in arrivo. Gemelli Un sentimento ferisce e risana al tempo stesso: in qualche modo dovrai concederti. Cancro In questo periodo stai attraversando una fase di grande rinnovamento che costerà qualche distacco.È necessario affermare sempre e comunque la tua idea: sei decisamente un. Vergine È una giornata particolare: dovrai scrivere una lettera a qualcuno per chiarire la tua posizione. Bilancia Venere poco favorevole crea difficoltà. La disponibilità a tutti i costi è un tuo limite, concediti con ...