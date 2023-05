Oriana Marzoli si sta trascurando | il racconto su Mtmad | il difficile equilibrio tra Madrid e Milano

dopo il Grande Fratello Vip non si è mai fermata e si divide costantemente tra la Spagna e l'Italia dove vive Daniele Dal Moro , il suo fidanzato (ufficialmente dallo scorso 8 maggio). ...Ha trionfato nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . Una vittoria che non era poi tanto scontata in quanto Nikita Pelizon è arrivata in finale assieme alla super favorita. A premiarla il suo sangue freddo e la capacità di non farsi travolgere dalle emozioni negative come ha suggerito Sonia Bruganelli in una nostra intervista. Noi di SuperGuida TV ...Si è parlato di Sophie Codegoni, Soleil Sorge,. Un nuovo nome è spuntato nelle ultime ore e avrebbe dell'incredibile, in quanto esulerebbe totalmente dal 'circuito' GF. Si tratta del ...

Oriana Marzoli torna in Spagna, lo sfogo: Mi sto trascurando, sono molto stressata Fanpage.it

Oriana Marzoli stanca dopo il Grande Fratello Vip: "Mi sto trascurando", silenzio su Daniele Dal Moro, ecco il suo ultimo sfogo.Le tre ex vippone del GF Vip 7, Oriana, Giaele e Micol hanno rilasciato la loro capsule in edizione limitata. Ecco il costo.