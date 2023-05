Opel Mokka è inconfondibile con il suo design puro e audace

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 maggio 2023) TORINO (ITALPRESS) – Le Alpi Apuane, in Toscana, custodiscono uno dei marmi più pregiati: con il marmo di Carrara sono state completate numerose opere in tutto il mondo. Che si tratti di architettura oppure scultura, non ci sono dubbi sull’identità delle rocce che si trovano solo da queste parti. Mentre ci si avvicina a Carrara, la montagna a ridosso della cittadina toscana mostra il candore bianco delle cave di estrazione, da cui attingere la pregiata roccia calcarea. La sua capacità di riflettere la luce in differenti modi giustifica l’origine greca del nome: màrmaros significa ‘pietra splendentè e la colorazione bianca è associata ad un originale concetto di purezza. Non è un caso, se il Pantheon di Roma e il Partenone di Atene siano completamente in marmo bianco. A Carrara, il marmo si distingue anche per la presenza di leggere venature grigie oppure nere, diventando la scelta ...