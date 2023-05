Onoranze Funebri Angel | «Attenzione alle tariffe del servizio funebre | pretendiamo trasparenza per evitare spiacevoli sorprese»

(Di venerdì 19 maggio 2023) Niente costi nascosti o rincari finali per i clienti. Per l’agenzia di Udine non basta offrire servizi completi e personalizzati: “Anche una politica di prezzi chiari riflette la correttezza verso i clienti”. Udine, 19 maggio 2023 – Nel doloroso momento del lutto, lesvolgono unessenziale per accompagnare la famiglia del defunto lungo questo difficile percorso. Tuttavia, la scelta dell’agenzia che si occuperà della cerimonianon è da sottovalutare e, anzi, potrebbe essere un ulteriore motivo di preoccupazione per i congiunti del caro estinto. «Oggi, per un’impresa diè fondamentale possedere caratteristiche come affidabilità, professionalità, capacità di offrire uncompleto e personalizzato in un contesto ...

