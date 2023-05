(Di venerdì 19 maggio 2023)alla sua prima stagioneè riuscito a conquistare la maglia da titolare a discapito di Samir Handanovic, andando anche ben oltre le aspettative non solo personali ma anche di squadra. Di lui e del suo futuro hatoAlbert Botines, intervento nel corso di “tvplay calciomercatoit” su Twitch.– Andrécosì della sua esperienzada quando è arrivato: «Lui è molto, ha accettato questo ruolo da secondo inizialmente, ha un ottimo rapporto con Samir Handanovic che è il capitano della squadra. È moltoper aver conquistato la finale con una grande squadra, sapeva che veniresignificava lottare per vincere dei titoli. La finale di ...

Javier Zanettidel futuro di Lautaro Martinez e chiarisce la suggestione Lionel Messi all'InterL'Inter si ... da Acerbi a, Mkhitaryan, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro Martinez. Anche se l'...Commenta per primo Nel corso di una intervista concessa a Sky, Gigi Buffondie Maignan: 'Maignan non è una sorpresa, quello che sapeva fare lo aveva già dimostrato nitidamente lo scorso anno.si è inserito in maniera convincente, ha dimostrato personalità ...Commenta per primo André, portiere dell' Inter ,a Inter TV prima del match con il Milan, ritorno delle semifinali di Champions League : 'Sto bene, sto molto bene, sono tranquillo e concentrato. Sappiamo dell'...

Onana, parla l’agente: «Felice all’Inter con Inzaghi! Sul futuro…» Inter-News.it

"Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto ed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo".Durante la serata organizzata dal Parma Calcio al Castello di Felino, Buffon ha elogiato il portiere nerazzurro Gianni Pampinella Redattore Durante la serata organizzata dal Parma Calcio al Castello d ...